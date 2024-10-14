رئيس وزراء أيرلندا يدعو إسرائيل لاحترام دور وولاية قوة اليونيفيل في لبنان

دعا رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس اليوم الإثنين، إسرائيل إلى ضرورة احترام دور وولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" في جميع الأوقات.

وقال هاريس -خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية- إن قوة اليونيفيل تعمل نيابة عن المجتمع الدولي وبتفويض صريح من مجلس الأمن وينبغي السماح لها بتنفيذ مهامها دون أي عوائق، مضيفا أن إطلاق النار المتعمد على المواقع التابعة لليونيفيل يعد انتهاكا صارخا وغير مقبول على الإطلاق للقانون الدولي.

كما دعا رئيس الوزراء الأيرلندي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لإسرائيل على خلفية تعرض مواقع تابعة لقوات "يونيفيل" في جنوب لبنان الأسبوع الماضي لقصف متكرر وسط التصعيد على طول الحدود اللبنانية، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفرادها بنيران دبابة إسرائيلية.

جدير بالذكر أن قوة "اليونيفيل"، التي تم إنشاؤها عام 1978، تتولى مهمة الحفاظ على الهدوء والحد من التوترات على طول "الخط الأزرق" الذي يفصل لبنان عن إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ويعد أي عبور بري أو جوي غير مصرح به لهذا الخط انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي تم تبنيه في أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام 2006.