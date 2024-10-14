«السلطنة» في الإسكندرية.. شرارة والطوخي يقدمان أغاني الزمن الجميل في «الموسيقى العربية»

أقيم بدار الاوبرا بالاسكندرية حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، وحملت هذه الليلة الغنائية شعار "السلطنة " بعد أن قدم الطوخي فاصل غنائي ضم العديد من الاغاني لكبار المطربين، منها "خايف اقول اللي في قلبي"، "كل ده كان ليه "، "يا واحشني رد علي" ، "موعود"، و اختتم الفقرة بأغنية "هسكنك يا مصر"، وهي من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم ومن الحان محمد الطوخي ، وطلب الجمهور من الطوخي علي المسرح أغنية خاصة للأسكندرية ، ووعدهم بتقديمها خلال حفله القادم .

ثم صعدت المطربة نداء شرارة على المسرح في الفاصل الغنائي الثاني ، وقدمت العديد من الاغاني الطربية ، منها "العيون السود"، "أنا بعشقك"، "القريب منك بعيد "، "قابلت كتير"، كما قدمت من أغنياتها الخاصة أغنية "بحبك بجد" ، وكان الحفل بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد .

من ناحية اخرى عاد الطوخي للقاهرة فور انتهاء الحفل استعداداً لاحياء حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، والمقرر اقامته تحت عنوان ( ليلة طرب ) بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة و نادية مصطفي و أحمد سعد.