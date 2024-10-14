تجديد حبس متهم بقتل شقيقه وطعن والدته بسبب رفضهما تركه للتسول بالمعادى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل شقيقه وإصابة والدته ، بمنطقة طرة، بعد رفضهما خروجه من المنزل لممارسة أعمال التسول واستجداء المارة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من مناظرة النيابة الجثمان، أنه شاب في عقده الثاني مصاب بطعنات قاتلة أدت إلى الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي سلاح الجريمة.

وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والاستعلام عن الحالة الصحية للأم تمهيدا إلى الاستماع لأقوالها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل ومصابة داخل شقة بمنطقة طرة، على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثة شاب فى العشرينيات مقتولا بطعنات سكين على سريره، كما عثر على والدته مصابة بعدة طعنات فى الظهر وحالتها حرجة، وجرى نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق القتيل، ونجل الضحية لقيامهم بمنعه من النزول للشارع، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.