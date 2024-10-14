سكورسيزي يطرح وثائقي "البيتلز" في نوفمبر المقبل

تطلق منصة “ديزني بلس" فيلمها الوثائقي الجديد "Beatles '64" عن فرقة الروك الإنجليزية الأسطورية “البيتلز” في 29 نوفمبر المقبل، والذي يضم لقطات نادرة للفرقة بجانب مقابلات جديدة مع اثنين من أعضاء البيتلز بول مكارتني ورينجو ستار.

الفيلم من إخراج ديفيد تيديسكي، ومن إنتاج المخرج مارتن سكورسيزي، ويتتبع مكارتني وجون لينون وجورج هاريسون وستار وهم يهبطون في مدينة نيويورك في فبراير 1964، ويعززون مكانتهم كأكبر فرقة في العالم.

ووفق موقع “فارايتي”، يعد فيلم "Beatles '64" بإخبار قصة أكثر حميمية خلف الكواليس عن فرقة “Fab Four” عندما ظهروا لأول مرة في "The Ed Sullivan Show" لأكثر من 73 مليون مشاهد، والذي كان آنذاك الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة على الإطلاق.