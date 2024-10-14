"الزراعة" تستعرض تقريرًا بأبرز أنشطة "المركزية للإرشاد" خلال سبتمبر 2024

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذ 1135 ندوة ارشاديه في مجالات متنوعة، بحضور أكثر من 14 ألف و 762 مزارع بالمراكز الارشادية الموجودة في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، أعدته الإدارة، أبرزت من خلاله، اهم أنشطة الإدارة التدريبية والإرشادية والتوعوية، والتي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، أن الإدارة نفذت عددا من الإنشطة الإرشادية الهامة بجميع محافظات الجمهورية، خلال سبتمبر الماضي، المتعلقة بتقديم الدعم الفني للمزارعين، سواء من خلال الندوات وورش العمل، أو التواجد الميداني في الحقول، فضلا عن أنشطة المراكز الإرشادية بالمحافظات.

وأوضحت، أنه فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لمزارعي القطن، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، تم الاشراف والمتابعة علي تنفيذ 8 أيام جني للمحصول في ٤ محافظات: الدقهلية، المنيا، الفيوم، والمنوفية، حيث شارك فيها ما يزيد على ١٦٠ مزارع، كذلك تم تنفيذ ٢٤ ندوة إرشادية حول معاملات الجني في ٩ محافظات: المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الفيوم، بني سويف، الشرقية، كفر الشيخ، والبحيرة، وذلك بحضور 360 متدربا ومزارعا.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا تنفيذ ٣ أيام تدريب في مجال محصول الكتان في 3 محافظات: كفر الشيخ، الشرقية، والنوبارية، بحضور ما يزيد على ٦٠ مزارع، كذلك تم تنفيذ 6 ندوات في مجال محصول قصب السكر في 4 محافظات: سوهاج، قنا، الاقصر، وأسوان، بحضور أكثر من ١٢٠ مزارع.

وتابعت، أنه تم أيضا تنفيذ ١٥ يوم تدريب في مجال محصول بنجر السكر، في ١٥ محافظة: الدقهلية، القليوبية، الاسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنيا، اسيوط، بني سويف، الفيوم، الجيزة، النوبارية، الغربية، البحيرة، الشرقية، وكفر الشيخ، بحضور أكثر من ٣٠٠ مزارع، كما تم أيضا تنفيذ ٦ أيام تدريب في مجال تداول محصول الطماطم وتسويقه، في ٣ محافظات: المنوفية، القليوبية، والاسماعيلية، بحضور أكثر من ١٠٠ مزارع.

وقالت إسماعيل، أنه تم أيضا تنفيذ ٢٤ ندوة في مجال التوعية بأهمية تطهير المساقي والمراوي، في ١٦ محافظة: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، والاسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، والاقصر، بحضور أكثر من ٤٠٠ مزارع.

واوضحت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعية، أنه تم أيضا تنفيذ ١٨ يوم حقل وحصاد في مجال التكثيف المحصولي، من بينها برنامج تحميل السمسم مع القطن بمحافظات: “سوهاج، الفيوم، البحيرة، الاسماعيلية، الدقهلية، والشرقية"، وبرنامج القطن المحمل علي السمسم بمحافظات: سوهاج، الفيوم، البحيرة، الشرقية، الاسماعيلية، والدقهلية، إضافة إلى برنامج تحميل دوار الشمس الصيفي مع بعض المحاصيل الأخرى بمحافظات: كفر الشيخ، قنا، سوهاج، الدقهلية، الاسماعيلية، ومنطقة النوبارية.

وأشارت أيضا إلى مواصلة المتابعين والمهندسين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، بالمرور والمتابعة لعمليات جمع وتدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة البيئة، في هذا الشأن، لافتة إلى أنه يتم أيضا من خلال المرشدين الزراعيين والأخصائيين تحت أشراف مدير الارشاد بكل محافظة متابعة كافة الانشطة الزراعية لرصد اي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات وإرسالها الي الادارة لنقلها الي المختصين لإيجاد حلول لها.