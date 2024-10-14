«الزراعة» تعلن تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية

قال الدكتور سمير عبد المعز عبدالونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، إنه تم تجديد إعتماد المعمل المركزى للرقابة للأيزو 17025 فى مجال الـ Calibration للأجهزة العلمية فى أربعة أنواع رئيسية وهى :

1- الحجوم وتشمل معايرة جميع الـ Pippets بداية من 10 ميكرون وحتى 5000 ميكرون.

2- الحرارة بداية من -70oC وحتى +200oC لتشمل الفريزرات والثلاجات والحضانات والحمامات المائية والأفران.

3- الوقت من 5 دقائق إلى 24 ساعة لتشمل معايرة أجهزة قياس الوقت المختلفة.

4- السرعة (RPM) من 10rpm إلى 50.000rpm لتشمل معايرة أجهزة الطرد المركزى المختلفة .

وبهذه المناسبة يتقدم المعمل المركزى للرقابة بخصم 50% لمعامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية فى معايرة الأجهزة العلمية المختلفة من الآن وحتى نهاية العام، كما يتقدم بخصم 25% لمعامل كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والطب والصيدلة والبيوتكنولوجى فى جامعات مصر المختلفة بالإضافة إلى المركز القومى للبحوث.

وأضاف مدير المعمل بأن المعمل معتمد أيضاً من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH كمعمل مرجعى للمنظمة عن منطقة الشرق الأوسط فى مجال معايرة اللقاحات البيطرية بالإضافة إلى حصول المعمل على الأيزو 17025 منذ عام 2006 وحتى اليوم حيث أن المعمل معتمد فى 36 طريقة مختلفة فى مجال تقييم اللقاحات البيطرية وتقييم البيض الخالى من المسببات المرضية SPF.

وفى النهاية يتقدم مدير المعمل بالشكر لكل العاملين بالمعمل على هذا النجاح متمنياً دوام التوفيق والسداد.