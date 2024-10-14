طلب إحاطة للحكومة بشأن الانفجار المتكرر لخط الصرف الصحي بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الانفجار المتكرر لخط الطرد لمحطة الصرف الصحي بداخل محافظة أسيوط .

قالت النائبة، إنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتحسين خدمات البنية التحتية بالمحافظة فيما يخص الصرف الصحي لكن ما يحدث الآن يؤكد تدني الخدمات لما لا يتوافق مع المبالغ المالية المعتمدة من الموازنة العامة للصرف الصحي على الخدمات والمرافق الحيوية.

وتساءلت السعيد: إلى متى يتم إهمال الصعيد حتى مع صرف المليارات؟ موضحة أنه في غياب وإهمال الحكومة يتم سرقة وإهمال خدمة المواطن .

وطالبت بإحالة هذا الطلب للجنة المختصة لمناقشته.