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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس جورج شاكر: تنوع الكنائس لا يلغي وحدتها

القس جورج شاكر، نائب
القس جورج شاكر، نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية
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أكد القس جورج شاكر، نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، خلال المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر تحت شعار "رعاة حسب قلبي"، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أن السيد المسيح قدم لنا أعظم مثال للحب من خلال الخلاص، ودعا في صلاته لأن نكون واحدًا، فالمحبة تجمعنا دائمًا ولا تفرقنا، مستشهدًا بالقول الكتابي "المحبة لا تسقط أبدًا".

وأضاف أن تنوع الكنائس لا يلغي وحدتها، فنحن نؤمن بكتاب مقدس واحد ومسيح واحد، وهذا التنوع يعد مصدر ثراء ويعكس عمق التجربة الإيمانية.

واختتمت الفترة الصباحية للمؤتمر بمحاضرة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول الرعاية والخدمة، ثم التقط البابا تواضروس الصور التذكارية مع الكهنة والقسوس أمام المكتبة البابوية المركزية في مركز لوجوس.

القس جورج شاكر نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون الكنائس البابا تواضروس