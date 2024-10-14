«تربية رياضية أسيوط» تستضيف ندوة بداية جديدة لبناء الإنسان

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت كلية التربية الرياضية، اليوم الإثنين الموافق ١٤ من أكتوبر؛ ندوة بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش مشرف عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ غريب خيرى زكى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعى، ومشرفي النشاط بالإدارة.

وأكد الدكتور المنشاوي: أن الندوة استهدفت توضيح قيمة مصر على مر العصور، إلى جانب إلقاء الضوء على حضارة أسيوط، ومعالمها، موضحاً أن الندوة خرجت بعدة توصيات مهمة، منها: ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية، والانتماء، والولاء للوطن، وضرورة الحفاظ على الأخلاقيات الأصيلة، والتصدي للغزو الثقافي، والفكري الخارجي.

شهدت الندوة حضور؛ الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور سمير عبدالتواب حمده مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأسيوط.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن سعادته، واهتمامه بالتواجد مع طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، مشيداً بتميز أبناء الكلية في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة، داعياً إياهم إلى المشاركة في البرامج التوعوية، والتدريبية المتنوعة، التي توفرها الجامعة بالتعاون مع مختلف الوزارات، والهيئات؛ حرصاً على بناء شخصيتهم، وتنمية قدراتهم الفكرية، والبدنية، والنفسية.

كما رحّب الدكتور عماد سمير؛ بضيوف الكلية، مُثنيًا علي جهود إدارة الجامعة في تطوير جميع الكليات، والقطاعات، وحرصها على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات التنموية والتوعية، وكذلك جهودها في دعم كلية التربية الرياضية في مختلف أنشطتها الهادفة، مشيراً إلى حرص إدارة الكلية على توعية طلابها وطالباتها؛ من خلال التأكيد علي دور النشاط السياحي في مصر.