مصدر أمني : «الإخوان الإرهابية» تواصل تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب

أوضح مصدر أمنى أن حقيقة مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يظهر خلاله تجمع عددٍ من الأشخاص أمام قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، جاء لاستفسار بعض الأهالى عن ملابسات جريمة قتل وقعت بدائرة القسم المشار إليه، حيث قام الجانى بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه وقام بالتعدى عليه باستخدام "سلاح أبيض" مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى خلال 24 ساعة من ضبط مرتكب جريمة القتل ( مقيم بمحافظة كفر الشيخ - سبق إتهامه فى قضيتى سرقة بالإكراه ) وكذا الأداة المستخدمة فى الواقعة، وعقب تفهم المواطنين للموقف إنصرفوا دون حدوث ما يخل بالأمن.

ويأتى نشر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لذلك المقطع فى إطار مخططاتها ومحاولتها اليائسة لإثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب .. وهو ما يعيه الشعب المصرى.