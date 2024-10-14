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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفارة الأمريكية بلبنان تنصح رعاياها بالمغادرة بشكل عاجل

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بلبنان تنصح رعاياها بالمغادرة الآن
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نصحت السفارة الأمريكية بلبنان، اليوم الإثنين، رعاياها مغادرة لبنان بشكل عاجل، قائلة إن الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.

وقالت السفارة في بيانها: "نحث المواطنين الأمريكيين في لبنان بشدة على المغادرة الآن. لا يزال المطار التجاري مفتوحًا وهناك توفر على شركات الطيران التجارية. يرجى التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وتابعت: "منذ 27 سبتمبر، أضافت الحكومة الأمريكية أيضًا آلاف المقاعد في سعة إضافية لاستيعاب المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، لم يتم استخدام الكثير من هذه السعة، يرجى تفهم أن هذه الرحلات الإضافية لن تستمر إلى أجل غير مسمى".

 

السفارة الأمريكية بلبنان مغادرة لبنان رعاياها بيروت