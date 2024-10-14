السفارة الأمريكية بلبنان تنصح رعاياها بالمغادرة بشكل عاجل

نصحت السفارة الأمريكية بلبنان، اليوم الإثنين، رعاياها مغادرة لبنان بشكل عاجل، قائلة إن الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية.

وقالت السفارة في بيانها: "نحث المواطنين الأمريكيين في لبنان بشدة على المغادرة الآن. لا يزال المطار التجاري مفتوحًا وهناك توفر على شركات الطيران التجارية. يرجى التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وتابعت: "منذ 27 سبتمبر، أضافت الحكومة الأمريكية أيضًا آلاف المقاعد في سعة إضافية لاستيعاب المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، لم يتم استخدام الكثير من هذه السعة، يرجى تفهم أن هذه الرحلات الإضافية لن تستمر إلى أجل غير مسمى".