مطران الكنيسة الأسقفية: العالم يفتقر إلى المعنى الحقيقي للمحبة

أكد سامي فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية، خلال المؤتمر التاسع للجنة الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر تحت شعار "رعاة حسب قلبي"، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أن وحدة المحبة والتواضع والخدمة هي أساس وجودنا كشهود للمسيح في العالم.

وأشار إلى أن الكنيسة اليوم مدعوة لتقديم صورة واضحة عن المسيح من خلال حياتها اليومية وخدمتها للآخرين، موضحًا أن العالم بحاجة ماسة إلى رؤية هذه الصورة فينًا، حيث يفتقر العالم إلى المعنى الحقيقي للمحبة التي تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم.

أضاف مطران الكنيسة الأسقفية، أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية للتأمل في معاني الوحدة التي دُعينا إليها، وهو أيضًا وقت ملائم للتفكر في كيفية تجديد رسالتنا في الخدمة والعمل الروحي، مؤكدًا أن الروح القدس هو الذي يعمل فينا وفي حياتنا إذا اتبعنا دعوته بإخلاص.

واختتمت الفترة الصباحية للمؤتمر بمحاضرة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول الرعاية والخدمة، ثم التقط البابا تواضروس الصور التذكارية مع الكهنة والقسوس أمام المكتبة البابوية المركزية في مركز لوجوس.