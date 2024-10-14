وزير الأشغال اللبناني: نطالب الأمم المتحدة بإيجاد طرق آمنة لتوصيل المساعدات

قال علي حمية، وزير الأشغال اللبناني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطرقات الدولية التي تربط لبنان بمدينة حمص السورية، مؤكدا أن «بعلبك» تتعرض للقصف كجنوب لبنان والضاحية الجنوبية وبالتالي لم يعد في تلك المحافظة مناطق آمنة.

وأضاف «حمية»، خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة اللبنانية عبر لجنة الطوارئ قدمت مساعدات غذائية تم تجهيزها خلال الأيام العشرة الأخيرة إذ طالبت الحكومة اللبنانية الصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن تقدم مساعدات إنسانية لأن هناك مناطق معرضة للاستهداف بشكل مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «حصلنا على تلك الموافقات، حيث وصلت المساعدات إلى مدينة بعلبك، إلا أنها تعرضت للقصف، مواصلا: حتى بغطاء أممي لم نعد نستطيع أن نوصل مساعدات إنسانية للأهالي الذين هم بأشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية».

وأكد أن المساعدات وصلت لداخل العمق اللبناني بمساعدات أممية عبر المطار الدولي لبيروت لإيصالها لمن يعانون جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الحكومة يقوم باتصالاته على المستوى الإنساني لتوصيل المساعدات الغذائية مطالبا الأمم المتحدة والصليب أن يجد طرق آمنة لإيصال المساعدات.

