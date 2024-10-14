تربية بني سويف تُدشن حملة تشجير مقر الكلية

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قامت كلية التربية بتدشين حملة لتشجير مقر الكلية بمجمع 330 فدان شرق النيل، حيث تم زراعة عدد كبير من الأشجار تنفيذا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "زراعة المليون شجرة"، وجهود الجامعة نحو التحول لجامعة خضراء، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية، والدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعزام عبد النبي أحمد مدير وحدة الجودة.

يأتي ذلك انطلاقا من أهمية المبادرات التي تُطلقها الجامعة لخدمة البيئة وتكثيف الجهود لتقليل الانبعاثات الكربونية الأمر الذي يقوم بتحسين جودة البيئة في ظل التغيرات المناخية الحديثة، وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وفي سياق دعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي بغرب وشرق النيل.