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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح كسر خط الصرف الصحي بمحطة البركة

مياه أسيوط
مياه أسيوط
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن الانتهاء بنجاح من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمحطة البركة، والذي يقع بنطاق شارع سعد زغلول بحي غرب مدينة أسيوط.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة والإنقاذ قد عملت على مدار الساعة لإصلاح هذا الكسر الذي تسبب في انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة. وقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وجاري حاليًا إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة النظام قبل إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

وأكدت الشركة على حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأنها تعمل جاهدة لحل أي مشاكل قد تواجه شبكات المياه والصرف الصحي بأسرع وقت ممكن.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون مع فرق الصيانة خلال هذه الفترة، والتبليغ عن أي مشاكل قد تواجههم.

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