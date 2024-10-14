"أم الدنيا" يحصد جائزة الجمهور في ختام فعاليات مهرجان فيلم ماي ديزاين

حصد فيلم "أم الدنيا" جائزة الجمهور في ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فيلم ماي دايزين ، كما فاز فيلم "حي" بجائزة لجنة التحكيم، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً بسينما زاوية والذي شهد ايضاً تكريم عدد آخر من صناع الأفلام .

حضر حفل الختام صناع الأفلام المشاركة وبعض الفنانين منهم طارق الابياري، وتم عرض عدد من الأفلام منها فيلم "بردي" من إخراج حسن رضا ، وفيلم "حي"من إخراج محمد أبو الوفا ، وفيلم "أنامل" من إخراج لولا بورنس ، وفيلم "لست على حافة الغرق" من إخراج حسن أبو دومة وروان حمدي .

حملت الدورة الثالثة من المهرجان والتي اقيمت في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري عنوان "عين على فلسطين" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ، حيثعرض عدد من الأفلام العربية التي تناقش أزمات الدول العربية مثل فلسطين وسوريا والعراق وتنوعت الأفلام بين الرسوم المتحركة والسينمائية القصيرة، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية وأفلام التصميم .