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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة جنائية للمتهمين بخطف تاجر بسبب مديونية 30 مليون جنيه بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإحالة 4 متهمين باختطاف تاجر سيارات، واحتجازه بإحدى الشقق، بسبب تخلفه عن سداد أرباح مشروع تجارى بينهم، ووصلت مديونيته الي 30 مليون جنيه، الي محكمة الجنايات.

ووجهت لهم تهم الاختطاف والاحتجاز دون وجه حق وترويع مواطن.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقـــه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية، له معلومات جنائية، أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخــــاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القســم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلــــغ مالى - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليــون جنيـــه" لاستثمارها فى مجــال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهريـــة وعدم التزامه بسدادهـــا.

وبإجراءات التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة وبنى سويف)، وبصحبتهم المجنى عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.

واعترفوا بارتكاب الواقعــة واحتجازهم للمجنى عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردهــــا وأيد المجنـى عليه أقوالهم

30 مليون جنية 4 متهمين احتجاز أجهزة وزارة الداخلية