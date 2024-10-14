ضمن فعاليات "بداية".. بيطري المنيا: تقديم 3041 خدمة بيطرية مجانية فى 5 قرى

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقري ( تانوف بمركز ديرمواس – دروة بمركز ملوى – أبو قرقاص البلد بمركز أبو قرقاص - البسقلون بمركز العدوة – صفط الغربية بمركز المنيا )، ضمن فعاليات مبادرة " بداية " للحفاظ على صحة الإنسان وتوفير الأمن الغذائى.

وأوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل قدمت خدمات بيطرية علاجية مجانية من خلال فرق التحصين حيث تم تقديم 3041 خدمة، منها 293 علاج باطني وإجراء 16 عملية جراحية، ورش 1301 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 1100 ضد الطفيليات الداخلية، وفحص باستخدام جهاز السونار، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتلقيح اصطناعي وتحصين 46 راس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وفحص عينات84 حالة لمرض البروسيلا ، إلى جانب تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري .



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