جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة كيوشو اليابانية

استقبل الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفداً رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية.

يأتي هذا اللقاء لما للشراكات الدولية من أهمية كبرى في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

ضم الوفد الياباني كلاً من الدكتور شو جي شيميزو، نائب رئيس جامعة كيوشو للعلاقات الدولية ومدير مشروع جيمينا ومدير مكتب العالمية بالجامعة، بالإضافة إلى مدير مكتب الاستراتيجيات العالمية ومدير مركز التعاون الياباني المصري للعلوم والتكنولوجيا.

وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان بيومي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية للتعاون المشترك بين الجامعتين، حيث أكد الطرفان على أهمية أن تكون اتفاقية التعاون المزمع توقيعها قريباً إطاراً شاملاً للتعاون في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا. وقد تم التركيز على ضرورة بناء مشروعات مشتركة في هذه المجالات خلال الفترات القادمة.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب على كافة المستويات في البرامج المعنية، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة حلوان للارتقاء بمكانتها الدولية وتوفير فرص تعليمية وبحثية متميزة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.