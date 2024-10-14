جنايات بورسعيد تقضي بمعاقبة مُدان بالشروع في القتل بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة مُدان بالشروع في القتل بالسجن 7 سنوات، ومصادرة الأسلحة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 يونيو عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم الثاني فيها المدعو "ن.هـ.ج"، حيث شرع وآخرون في قتل المجني عليه: إسلام أشرف عبد الرسول أحمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، لما وغر في صدر المتهم الثاني قبله، فأفاض به الى المتهمين الأول والثالث وعزموا على الفتك به، فاتحدت كلمتهم واخذتهم العزة بالاثم، فاحلوا حرم دمه وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء، وابتغوا الظفر به، وما أن رمقته أعين المتهم الأول حتى غلق عليه ضربه، وأشهر سلاحه واغمده في جسده فحال دون حراكه، واحضر المتهمين الثاني والثالث فاشهرا سلاحين واغمد كل منهما نصله في جسده غير مرة قاصدين من ذلك قتله، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو مداركته بالعلاج.

وشهد المجني عليه بأن الحادث جاء على إثر خلاف سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد له الأخير بالايذاء، وحان سيره بالدراجة النارية خاصته، ضربه المتهم الأول بواسطة السيارة استقلاله، وباغته مشهرا السلاح الابيض المطواة واغمده في جسده وحال دون حراكه، حتى حضر المتهمين الثاني والثالث واشهر السلاحين الابيضين واغمدوهما في جسد المذكور قاصدين من ذلك قتله.