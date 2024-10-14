أبو النصر يشجع أبناء أسيوط على المشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الدعوة لكافة أبناء المحافظة للمشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها الخامسة.

وأوضح المحافظ أن هذه المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الصغيرة وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الأطفال والشباب، مؤكدًا أهمية هذه المسابقة في بناء الإنسان المصري.

ودعا أبو النصر كافة الجهات المعنية بالمحافظة إلى التعاون في الترويج للمسابقة وتسهيل إجراءات التقديم للمشاركين.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تشمل العديد من المجالات مثل الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وأنها فرصة ذهبية للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم.

وللتقدم للمسابقة يمكن الدخول على الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة (www.ckp.eg).