«أونروا»: 85% من مدارسنا ومبانينا بغزة قصفت منذ بداية العدوان

أكدت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن اليوم هو يوم آخر من الرعب للشعب الفلسطينيين في قطاع غزة ونفس المسلسل من العنف والعدوان الإسرائيلي على القطاع يتكرر مع اختلاف الأماكن فقط، موضحة أن عدد من الشهداء سقطوا في هذه الحادثة المؤسفة يوم أمس، ولا تزال هذه الهجمات والقصف الإسرائيلي يتكرر في أماكن مختلفة.

وشددت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، المٌذاع عبر «القاهرة الإخبارية»، على أن عدد من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة طال مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكدة أن المدنيين في قطاع غزة هم من يدفعون الثمن في ظل هذه الظروف الكارثية التي لا يزال يعاني منها القطاع رغم مرور عام على بدء هذه الحرب.

وأشارت إلى أن وكالة الأونروا أعلنت منذ أيام بأن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأنها ستبدأ في المنطقة الوسطى، مضيفًا: «لا نعلم لماذا يتم قصف المنشآت رغم أنه كان سيتم استخدامها كنقطة طبية لتلقي لقاح شلل الأطفال»، مؤكدة أن 85% من مدارس ومباني الأونروا تم قصفها منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أنه على الأقل 600 شخص قتلوا أثناء الأشهر الماضية.