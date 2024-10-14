"التعليم" تنفي إجراء تعديلات على التقييم الأسبوعي والاختبار الشهري

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات لتعديل نظام التقييمات لطلاب المدارس.
وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"البوابة نيوز"، أن ما يتم تداوله بشأن الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي غير صحيح، وأنه لم تصدر اي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.
وكانت قد تداول على سوشيال ميديا منشورات، كالآتي:
- الواجب المنزلي يصحح ويكتب عليه نظر ولا يعطي عليه درجة في كراسة الطالب وتعطي الدرجة كاملة للطالب في سجل الدرجات الخاص بالمعلم.
- التقييم الأسبوعي يصحح في الكراسة ويكتب عليه نظر أيضا ولا يعطي الطالب درجة ويأخذ الدرجة كاملة في سجل اعمال السنة.
- الشرط الأساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب وليس بإجابة صح أو خطأ.
- الطالب الغائب في التقييم الأسبوعي أو الواجب لا يعاد له التقييم وياخذ (غ) أو (صفر)
- لا يعاد اختبار الشهر للطالب الذي يغيب، ويكتب أمامه (صفر)، ويصحح الامتحان وتعطى الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر.
- اختبار الشهر مسئولية الموجه.
- معلم المدرسة مكلف بإعداد اختبار الشهر لطلاب الدمج داخل المدرسة حسب حالات الدمج الموجودة لدى كل معلم.