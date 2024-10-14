"التعليم" تنفي إجراء تعديلات على التقييم الأسبوعي والاختبار الشهري

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات لتعديل نظام التقييمات لطلاب المدارس.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"البوابة نيوز"، أن ما يتم تداوله بشأن الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي غير صحيح، وأنه لم تصدر اي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.

وكانت قد تداول على سوشيال ميديا منشورات، كالآتي: