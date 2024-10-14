العرض العالمي الأول لفيلم «بابا قال لي» بمهرجان سينما الشرق الأوسط

يشارك الفيلم المصري بابا قالي من تأليف وإخراج باسنت أحمد بالدورة الخامسة عشرة من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة (15 - 20 أكتوبر) حيث يشهد عرضه العالمي الأول.

تدور قصة الفيلم حول عماد، طفل في العاشرة من عمره يعشق تناول الأيس كريم، لكن يجد رفض قاطع من والده ذو الطباع الصارمة الذي يعاقبه في كل مرة يأكله فيها من وراءه. في أحد المرات وهو يشاهد التلفاز مع والده يلاحظ أنه قد أصابه شيء ما حين يعرض إعلانًا عن الآيس كريم، ولم يكترث عماد سوى بإحضار الأيس كريم ليأكله أمامه بسعادة.



وفي حديثها عن الفيلم قالت باسنت أحمد "فيلمي يصف العلاقة بين الابن وأبيه المسيء، والصراع الذي يواجهه الطفل في هذه البيئة غير المريحة وكيف يؤثر ذلك على ردود أفعاله على طول الطريق. كطفل في عمره، استخدمت الشخصية الرئيسية في الفيلم "عماد" خياله ليفعل ويأكل أي شيء بعيدًا عن ضغط والده".

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج باسنت أحمد، وبطولة حمزة هيثم، أسامة هواري، وعمر نجم، ومدير تصوير فيلوباتير مراد، وصوت أندرو ممدوح. تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في جميع أنحاء العالم.

باسنت أحمد مخرجة أفلام تجريبية، ومحررة فيديو، وفنانة وسائط متعددة. ولدت في الإسكندرية وتخرجت من كلية الفنون والتصميم جامعة فاروس وكان تخصصها صناعة الأفلام والرسوم المتحركة. بدأت رحلتها في صناعة الأفلام منذ عام 2019 بفيلمها التجريبي الأول بعنوان لا تلوم التفاحة. تتلاعب أفلام باسنت بالتداخل بين الواقع والخيال بشكل استثنائي وحاد. عملت باسنت كمصورة ومساعدة مخرج ومحررة فيديو في العديد من الأفلام القصيرة، وكانت إحدى المشاركين في ورشة التصوير السينمائي المستقل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بين عامي 2020 و2022 كتبت وأخرجت 4 أفلام تجريبية قصيرة هم حتى لم يكن هناك شيء، غاتوم، منظور جديد لأفلام مايا ديرين. تم عرض فيلمها ما حدث لشجرة السباغيتي في الدورة التاسعة من مسابقة ومعرض روزنامة.