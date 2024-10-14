إخلاء سبيل متهمين بإدارة مصنع أسلاك كهربائية غير مرخص بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بإخلاء سبيل 3 متهمين بإدارة مصنع للأسلاك الكهربايية، غير مرخص، بكفالة مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لإدارتهم مصنع دون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، بمنطقة منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها إسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها إسم الشركة المشار إليها- الأدوات المستخدمة فى التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المصنع وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وإستخدام علامة تجارية غاشين بذلك جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.