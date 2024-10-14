جامعة الفيوم: كلية التربية النوعية تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم "حفل استقبال الطلاب الجدد"، وذلك بحضور أ.د هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، أ.د غادة يس بياض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د نادر الشيمي رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، أ.د شيماء إبراهيم رئيس قسم التربية الفنية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الجدد والقدامى وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٤ بالكلية.

أعرب أ.د هاني عبدالبديع عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة الكلية مشيرًا إلى سعى الكلية الدائم لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، مؤكدًا أن الجميع في خدمة الطلاب وعلى استعداد لحل أي مشكلات قد تواجههم، مشدداً على أهمية التدريب وتنمية المهارات بجانب الدراسة الأكاديمية للتأهيل بشكل أفضل لسوق العمل.

حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والتي تساعد الطلاب على اكتساب مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزز من ثقتهم بأنفسهم متمنياً التوفيق إلى جميع الطلاب.

وأشارت أ.د غادة بياض أن كلية التربية النوعية تقدم تعليمًا نوعيًا متميزًا في مجالات الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، وتكنولوجيا التعليم، وكل قسم يقدم للطالب أفضل المقررات الدراسية لإعداد خريج مؤهل ومتميز، موجهة الطلاب بالانضباط والأخلاق والالتزام باللوائح الجامعية والحضور المنتظم إلى جانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية واعتبارها جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية.

كما تناول أ.د نادر الشيمي في كلمته التعريف بقسم تكنولوجيا التعليم الذي يؤهل خريجي القسم للعمل في مجالات المحتوى الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات ذات الأهمية خلال الفترة الحالية، موضحًا أهمية التكنولوجيا في التعليم ودورها في تحسين العملية التعليمية، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من الموارد التكنولوجية المتاحة في الكلية لتنمية مهاراتهم التقنية ليكون خريجًا مؤهلًا للعمل في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر.

ومن جانبها قالت أ.د شيماء إبراهيم أن قسم التربية الفنية هو قسم للإبداع الفني لتأهيل الطالب ليصبح معلم تربية فنية متميزًا وقادرًا على ممارسة المهنة في المستقبل على أكمل وجه.

وأوضحت مميزات الدراسة بالقسم والمقررات الدراسية بشقيها الأكاديمي والتربوي والتي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والإبداعية لطلاب القسم.

وفي الختام قام عميد الكلية بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية في العام الماضي.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة وعروض مسرحية كما تم عرض فيديو تعريفي للأنشطة الطلابية التي نظمتها الكلية.