تموين أسيوط: ضبط 3 أطنان سكر و48 مخالفة

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط 3 أطنان من السكر التمويني المخصصة للبطاقات التموينية قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة، وذلك للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأسفرت الحملة ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان سكر تمويني، وضبط 100 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن، وضبط 100 كيلو سكر حر بدون فواتير، وتحرير 48 مخالفة متنوعة شملت مخابز ومحلات تجارية ومستودعات.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى.