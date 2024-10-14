«قصيت لها شعرها عشان بتعمل فيديوهات».. أقوال المتهم بسحل زوجته بالعجوزة

استمعت الجهات المختصة لأقوال حداد متهم بسحل زوجته واصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وقال المتهم، إن زوجتي طلبت الطلاق وتركت منزل الزوجية وفوجئت بنشر فيديوهات لها على التيك توك تظهر بشعرها.

وأضاف المتهم، كنت اريد قص شعرها حتى لا تتمكن من الظهور بالفيديوهات مرة أخرى.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي شخص على زوجته ويقوم بسحلها وسط الشارع ويقوم بحلق شعرها بمنطقة العجوزة.

ونجحت جهود ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بقيادة الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة المباحث في تحديد هوية المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتى امرت بحبسه على ذمة التحقيقات.