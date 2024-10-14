حبس المتهم بسحل زوجته بالعجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسحل زوجته بوسط الشارع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت الصحيفة الجنائية للمتهم.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي شخص على زوجته ويقوم بسحلها وسط الشارع ويقوم بحلق شعرها بمنطقة العجوزة.

ونجحت جهود ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بقيادة الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة المباحث في تحديد هوية المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.



واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.