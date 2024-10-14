ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسحل زوجته بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسحل زوجته بوسط الشارع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت الصحيفة الجنائية للمتهم.

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي شخص على زوجته ويقوم بسحلها وسط الشارع ويقوم بحلق شعرها بمنطقة العجوزة.

ونجحت جهود ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بقيادة الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة المباحث في تحديد هوية المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.


واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات القانونية التواصل الاجتماع تداول مقطع فيديو ذمة التحقيقات النيابة العامة