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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسيوط تشن حربًا على الحرق المكشوف لحماية البيئة والصحة

ارشيفيه
ارشيفيه
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شدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة مكافحة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، مؤكدًا أنها تهدد صحة المواطنين وتلوث البيئة. 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط كثفت حملاتها لمراقبة الأراضي الزراعية ورصد حالات الحرق، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ودعا أبو النصر إلى تشجيع المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها إلى سماد عضوي وأعلاف، مؤكدًا أن هذا الأمر يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "نهدف إلى تحويل أسيوط إلى محافظة خضراء، ونعمل على ذلك من خلال العديد من المبادرات، ومنها مكافحة الحرق المكشوف وتشجيع الزراعة المستدامة."

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