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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تعلن تركيب مطب صناعي أمام مدرسة الرضوان بدمنهور

تركيب مطب صناعي أمام
تركيب مطب صناعي أمام مدرسة الرضوان
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استجابت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمطالب عدد من أولياء الأمور وأهالي منطقة شبرا بدمنهور، بتركيب مطب صناعي أمام مدرسة الرضوان بشارع المعهد الديني بشبرا وذلك بهدف حماية الطلاب أثناء عبورهم الطريق وضمان سلامتهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بسرعة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، لتوفير بيئة آمنة وتحقيق السلامة المرورية بمحيط المدرسة.

وأكدت عازر، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بكافة الشكاوى والاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بالأمن والسلامة المرورية.

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