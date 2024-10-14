حملة نظافة واسعة بمدينة أبوتيج بأسيوط تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وشهدت مركز ومدينة أبوتيج حملة نظافة مكبرة شملت عدة قرى، حيث تم استخدام المعدات الثقيلة لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين، كما تم تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة التراكمات القديمة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف أبو النصر أن الحملة شملت قرى دوينة والنخيلة وباقور، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، مشيدًا بجهود الأهالي الذين شاركوا في هذه الحملة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة البيئة، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع.