أسيوط تشهد تجديد أسطول السيارات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، اصطفاف 14 سيارة ومعدة تابعة للمحافظة والوحدات المحلية بعد تجديدها وصيانتها بشكل كامل.

وأوضح المحافظ أن هذه السيارات والمعدات كانت متوقفة عن العمل لفترة طويلة بسبب الأعطال، ولكن بفضل الجهود المبذولة من قبل شركة أسيوط لإصلاح السيارات، تمكنت من العودة إلى الخدمة بكفاءة عالية.

وأضاف أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على المال العام والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

كما أكد على أهمية الصيانة الدورية للمعدات للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الافتراضي.

وتضمنت السيارات والمعدات التي تم تجديدها: جرار زراعي، سيارات جامبو قلاب، سيارات مرسيدس ورينو، سيارة جامبو سلم، وسيارات شرطة مرور.

ودعا المحافظ جميع الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المعدات وتشغيلها بكفاءة عالية، وذلك لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.