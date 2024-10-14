محافظ البحيرة تشهد الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي "ستارز" لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجلسة الافتتاحية لبرنامج "ستارز" التدريبي لتنمية قدرات الشباب، والذي إنطلقت فعالياته اليوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بالتنسيق بين محافظة البحيرة ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وذلك بحضور اللواء أركان حرب وائل شوقى، مستشار العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد السيد، مدير قطاع التمكين بمؤسسة "حياة كريمة"، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية، والدكتورة مروة سيد عضو قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

ورحبت الدكتورة جاكلين عازر بجميع الحضور والشباب المتقدم، مؤكدة على أهمية برنامج "ستارز" والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية قدرات الشباب، وتطوير مهاراتهم وتعظيم قدراتهم، مما يؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى ان البرنامج يهدف إلى تعزيز الفهم والمعرفة لمشروعات ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة لفرص العمل المناسبة.

كما أشارت المحافظ إلى التزام المحافظة بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تنموية مثل "ستارز"، موضحة أن البرنامج يتزامن مع برنامج "فاليو" التدريبي الذي يستهدف طلاب الجامعات بمحافظة البحيرة، والذى انطلقت فعالياته بالأمس ضمن مبادرة "We Support 2024" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" لتدريب 100 متدرب من مختلف مراكز المحافظة مع التركيز على التنوع الجغرافي والنوعي، بما في ذلك مشاركة ذوي الهمم.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية لبرنامج ستارز إلقاء محاضرة تعريفية عن البرنامج وأهدافه، بالإضافة إلى دور مكتبة الإسكندرية في دعم الشباب.

كما تضمن اليوم الأول محاضرة اخرى حول دور مصر في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي.