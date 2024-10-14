المؤبد لعاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بعين شمس.

البداية عندما ضبط مكتب مكافحة المخدرات المتهمين بمنطقة بعين شمس بالمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم عمل المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وبعد الانتهاء من تقرير المعمل الكيميائي الذي أكد أن المواد مخدرة محظور تداولها.

وإحالة النيابة العامة عاطلين الي محكمة الجنايات ويدعي المتهم الأول محمد .ت 33 سنة عاطل والمتهم الثاني محمود . 45سنة.

عقب إلقاء ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهره، القبض عليهم، لاتهامهما بحيازة ما يقرب من كيلو هيروين، وبندقية آلية، أنه حول منطقة بعين شمس إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملائه للحصول على المواد المخدرة، وأشار إلى اتخاذه تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائرى، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليه.

وأضاف المتهم أنه بالرغم من اتجاره بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنهما تخصص فى الآونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفا تحقيق ثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترف باستخدام البندقية المضبوطة بحوزته فى الدفاع عن نشاطه، من المترددين عليه، خاصة أن عملائه من المسجلين خطر والعاطلين.