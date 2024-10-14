"هنا في حياة" معرض فني تنظمه جامعة أسيوط

نظمت كلية الفنون الجميلة معرضاً فنياً بعنوان "هنا في حياة"؛ للدكتورة هبة فوزي أبو السعود المدرس بقسم الجرافيك بالكلية، وذلك بصالة (١) بكلية الفنون الجميلة.

يأتي المعرض تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صلاح عميد الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية، التي تعبر عن الطبيعة المميزة لمصر، وتنوع مظاهر الحياة على ضفاف النيل، وتظهر الإبداع في التصميم، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على تحفيز، وتطوير القدرات، والخبرات، وبث روح الفن الإبداعي لدى أبنائها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور محمود عبد العليم؛ عن سعادته برؤية الأعمال الفنية المعروضة والمتميزة؛ مشيداً بالإبداع في الأعمال الفنية، والمستوى الفني الراقي، مؤكداً على دور الفن في الإرتقاء بالذوق العام، وحرص إدارة الجامعة المستمر والمتواصل؛ على دعم وتشجيع المواهب الفنية المبدعة، ومتمنياً لكلية الفنون الجميلة، وكل منتسبيها دوام التوفيق، والتميز، والنجاح.

وأشاد الدكتور جمال بدر؛ بالأعمال الفنية المقدمة بالمعرض، والتي تبرز مدى الحس الجمالي، والفني، والمواهب المتعددة؛ مؤكداً دور الجامعة على دعم وتشجيع الإبداع والابتكار لدى أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب؛ ومشيرا إلى أهمية نشر الوعي الفني، والعلمي؛ لزيادة القدرات الإبداعية والفكرية والبحثية؛ متمنياً لكلية الفنون الجميلة مستقبل باهر ومزدهر.

وأوضح الدكتور خالد صلاح؛ أن المعرض يأتي ضمن الأنشطة الفنية البحثية لأعضاء هيئة التدريس، التي تدخل ضمن متطلبات الترقيات في قطاع الفنون الجميلة، بجانب كونه تجربة فنية ذاتية يستفيد منها الفنانون والباحثون، ويتعلم منها الطلاب بشكل عام.

وأفادت الدكتورة هبة فوزي؛ بأن المعرض يتكون من (15) لوحة فنية (100×70)، ويستخدم المعرض تقنية (Hybrid printing)، والدمج بين تقنيات الطبعة الفنية؛ وتهدف الأعمال الفنية المعروضة إلى التعبير عن الطبيعة؛ حيث أنها هي المُلهم الأول للفنانين على مدار التاريخ، وخاصة الطبيعة المميزة لمصر، وتنوع مظاهر الحياة على ضفاف النيل، مضيفة أن الأعمال الفنية تظهر إختلاف تأثير النيل على محافظات مصر، ليظهر هذا التأثير في تنوع المشاهد في تلك الأعمال الفنية، والتى يعبر كلُ منها عن تجربة إستكشافية جديدة.

شهد المعرض حضور؛ الدكتور منصور المنسي أستاذ بقسم النحت وعميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبد العليم الخطيب رئيس قسم الجرافيك بالكلية، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بالكلية، والأستاذ مخلص فاروق أمين الكلية، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وحشد من العاملين، والباحثين والطلاب.

