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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع مياه الشرب عن بعض مناطق أبو المطامير بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أبو المطامير، اليوم، حتى الساعه السادسه لمدة ساعتين نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه ابو المطامير.

وعلى الفور تم الدفع لفرق الصيانة بالتوجه الفوري  والتعامل معه بشكل سريع لإنهاء أعمال الإصلاح قبل الوقت المحدد لتقليل تأثير الانقطاع على أهالينا.بالمناطق المتأثره
ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، ويمكن للمواطنين طلب هذه السيارات عبر الخط الساخن للشركة على رقم 125 من أي تليفون أرضي. 

واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ان فرق الصيانة ستبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

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