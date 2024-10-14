التصريح بدفن جثة طالب توفي أثناء مباراة كرة قدم في أكتوبر

أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء لعب كرة القدم رفقة زملائه داخل أحد الملاعب بمدينة 6 أكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد وفاة شاب أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة زملائه داخل أحد الملاعب بنطاق القسم.

خلال وقت انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة عبد الرحمن، طالب في العقد الثاني من العمر، وليست بها ثمة إصابات ظاهرية، وبتفريغ الكاميرات تبين سقوطه خلال اللعب بشكل مفاجئ، وجري نقل الجثة الي ثلاجة المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.