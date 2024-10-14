تأجيل أولى جلسات استئناف متهم في قضية رشوة مياه أسوان

أجلت محكمة الاستئناف، المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان، على الحكم الصادر ضده 15 سنة وتغريمه 5 ملايين جنيه ‏لجلسة 8 ديسمبر لفض الأحراز.



‏وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية الحكم على المتهم الأول والثالث 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان.

خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية



وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.

وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.

أنا ماشوفتش عشيقته نهائي

قالت الشاهدة، وهي مهندسة بشركة مياه الشرب: إن «المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت وماشوفتش عشيقته نهائي».

وتابعت الشاهدة في قضية رشوة مياه أسوان، عملية النصراب محدش فينا يقدر يدي لحد أوامر بالعمل أو لأ، وأنا قولت له بناء على تعليمات المتهم الأول، انزل اشتغل في النصراب، والتكليف ده كان “تكليف شفوي ليا”، وقالي خليه ينزل يشتغل في عملية النصراب.

وأكملت الشاهدة في قضية رشوة مياه أسوان، هي أصلا العملية ماكنش ليها ورق.. طيب إزاي هديله ورق أو إثبات عشان يشتغل في النصراب، وليس من اختصاصي إصدار تعليمات الحفر، مشيرة إلى أن المتهم السادس حينما خرج للعمل حصل على التعليمات من المتهم الأول ولكن تعليمات إيقاف العمل كانت من خلالي.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين



كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام في القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".