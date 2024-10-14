الفيومي: شركات أجنبية تضخ استثمارات مليارية بشرايين الاقتصاد المصري في أيام

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن مصر استطاعت في أقل من شهر من جذب استثمارات مليارية يتم ضخها في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جدية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي وجديتها في تمكين القطاع الخاص.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم على ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وطالب بوضع إطار عمل وحوافز لجذب المستثمرين الجدد؛ لمواجهة المنافسة الشرسة بين دول المنطقة، التى تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لصالحها وفى ظل الظروف الراهنة، كما يجب اتباع آليات قصيرة الآجل واستراتيجية متوسطة المدى لحل جميع مشكلات الاستثمار فى مصر.

أضاف أن شركات أجنبية تعاقدت بالفعل على إنشاء مصانع لها في مصر وعلى سبيل المثال لا الحصر، إعلان شركة بادما البولندية المتخصصة في تصنيع الأثاث المنزلي، إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو، بهدف الإنتاج والتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا، وكذلك توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي، وباستثمارات 40 مليون يورو.

كما وقعت وزارة الاتصالات 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتين لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلو متر سنويًا لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للوسوق المحلي، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاثة الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع في مراكز تعهيد في مصر.

كما بحث كامل الوزير، وزير الصناعة، مع شركة سكاتك النرويجية وممثلى تحالف 3 شركات يضم "جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاى الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية"، خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة فى توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة التي أعلنت عن نيتها استثمار 116 مليون يورو في مصر خلال 3 سنوات .

وأعلنت 8 شركات هندية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو مليار دولار بحلول 2025، على أن توجه لمشاريع بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتجميع الحافلات، والصناعة.