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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ببدر

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بنطاق قسم شرطة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه باستخدام سيارة "مستأجرة".

وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها - بندقية آلية بالخزينة - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – السيارة المستخدمة فى الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

15 يوما الأجهزة الأمنية بمديرية المفتاح المصطنع المسروقات بأسلوب المفتاح المصطنع