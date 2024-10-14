وزير الري يلتقي مدير مكتب البنك الدولي في مصر

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:56 م

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ستيفان غيمبرت مدير مكتب البنك الدولي فى مصر، وعددا من السادة مسئولي البنك الدولى فى مصر؛ حيث تم استعراض موقف عدد من مجالات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الدولى، وذلك علي هامش فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

خلال اللقاء استعرض الوزير موقف مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" والممولة من البنك الدولى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" ، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية .

وأشار الدكتور سويلم أن المشروع يستهدف تعزيز دور روابط مستخدمي المياه بمواقع المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة) .

وعرض موقف "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس" ، حيث من المقرر عقد اجتماع فى القريب العاجل لعرض عدد من السيناريوهات المختلفة والحلول المتكاملة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتعامل الفعال مع التحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .