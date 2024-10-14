سفير الصومال يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير الصومالي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الصومال وسلطنة عمان وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والقرن الإفريقي، مثمنا العلاقات الصومالية العمانية الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأعرب سفير الصومال عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصومالي والعماني.

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