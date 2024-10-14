ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف متهم بقضية فتنة الشيعة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، تأجيل الاستئناف المقدم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية فتنة الشيعة لجلسة 10 نوفمبر .

وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

فتنة الشيعة قضية فتنة الشيعة القتل العمد قتل حسن محمد شحاتة قضية حسن شحاتة الشيعي