تأجيل استئناف متهم بقضية فتنة الشيعة

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، تأجيل الاستئناف المقدم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية فتنة الشيعة لجلسة 10 نوفمبر .

وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.