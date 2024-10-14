رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والقوات الجوية بعيدها الثانى والتسعين

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بأسمى التهانى إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقوات الجوية وللفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والتسعين على نشأة القوات الجوية، ويأتى هذا الاحتفال تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الحادي والخمسين لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى رجال وأبطال القوات الجوية، مثمنا البطولات التى سطر فيها رجال القوات الجوية واحدة من أهم المعارك البطولية والتى من أهمها معركة المنصورة يوم 14 أكتوبر عام ١٩٧٣ والذى يعد يوما فارقا فى تاريخ القوات الجوية، مؤكدا أن القوات الجوية من أقوى الأجهزة التى تعمل بكل عزيمة وإصرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يسعى دائما لإمدادها بأحدث النظم القتالية العالمية، وأحدث منظومات الدفاع الجوية لتكون دائماً على إستعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، والمضى قدما فى طريق الجمهورية الجديدة.