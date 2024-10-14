تأجيل استئناف متهمي خلية داعش كرداسة

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج، تأجيل الاستئناف المقدم المتهمين القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش كرداسة"، لجلسة 9 نوفمبر المقبل.



أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لـ جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.