محافظ الغربية يستقبل وفد اللجنة البارالمبية ويؤكد: نفتخر بأبطال الإرادة والتحدي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفد اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، لبحث ومناقشة سبل التعاون بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين المحافظة واللجنة البارالمبية، بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز ومدن المحافظة، خاصة بعد أن تقرر انشاء منطقة وسط الدلتا ومقرها محافظة الغربية لنشر رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة لما لها من أثر كبير على دمجهم في المجتمع وجعلهم قوة منتجة تساهم في عملية التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة .

وأشاد محافظ الغربية بالدور الذي تبذله اللجنة البارالمبية لرعاية مثل هذه المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة في البطولات المختلفة، وحصد المراكز المتقدمة ليسطروا ملاحم بطولية جديدة من الإنجازات، ولتعطى هذه النماذج المشرفة أروع الأمثلة في التغلب على الصعاب والتحديات بعزيمة وإصرار الأبطال، مؤكدًا على أننا نعمل دائمًا لإعداد وتدريب أصحاب القدرات الخاصة التدريب الجيد والمتميز حتى يستطيعوا المنافسة في المسابقات المختلفة والتمثيل المشرف ورفع اسم عروس الدلتا عاليًا بين محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية شكره لمحافظ الغربية على الدعم المتواصل والمستمر لأبنائه مهديا له درع تذكاري تقديرا لجهوده المبذولة.

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