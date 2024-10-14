غدا.. "نجع الونس" و"زجاج انفجاري متقطع" ضمن العروض الطويلة بمهرجان آفاق مسرحية

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية، في نسختة العاشرة، عن جدول عروض غدا الثلاثاء، حيث يقدم العرضين المسرحيين "نجع الونس" و"زجاج انفجاري متقطع" ضمن مسابقة العروض الطويلة المجموعة "أ" بدورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

قال عزيز عادل مخرج عرض "نجع الونس"، إن المسرحية تدور أحداثها عن قرية نائية في ستينات القرن الماضي، حيث اُغتِيل عمدة القرية والفاعل مجهول الهوية وبالتزامن مع تلك الحادثة يتجسد الشيطان كأحد أفراد البلدة رغبة منه في الحصول على التوبه والعفو الإلهي، بأن يُصلح ما أصاب القرية من بلبلة و اضطراب، فهل ينجح؟

وتابع: أؤمن بأن قوة الفن يمكنها تخطي الزمن، فالعمل الفني بإمكانه إحداث ثورات ونشب حروب واخمادها أيضا، واخترت هذا العرض لما يحمل من قضايا فكرية قد تسهم في خلق جيل مفكر ناقد.

يشارك في بطولة مسرحية بأدوارهم "نوارة" آيه أحمد أمي، "جليلة" بسنت هشام، "الشيخ صالح" محمود عبدالنبى، "الشيطان" عزيز عادل، "العمدة صادق" أحمد محمد، "عمران" إسلام علي، "مبروك" أيمن العوضي، "عليا" مريم حاتم، "سعيد" أحمد عاشور ، "مطاوع" يوسف أنور، "مجاهد" سعيد علي، "صفيه" بسمله سمير، "حسان" يوسف سعيد، "زينب" رضوى منتصر، "الظابط علاء" إيهاب سالم، "مهجه" ريم أشرف، "إنصاف" أمنية محمد، "تحيه" وسام جمال، إضاءة إسلام علي، موسيقى عزيز عادل، مكياج إسلام علي، مخرجون مساعدون إيهاب سالم، إسلام أسواني، سعيد علي، مخرجان منفذان يوسف سعيد، وسام جمال، تأليف وإخراج عزيز عادل

قال شادي نادر مخرج عرض "زجاج انفجاري متقطع"، إن المسرحية تناقش زجاج انفجاري متقطع مشاكل اجتماعية مختلفة عن طريق السوشيال ميديا التي تسبب أحياناً كارثة بين البشر، فإذا كانت مواقع التواصل قد قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع، إلا أنها تبقى سيفا ذو حدين فسلبياتها لم تعد قابلة للتجاهل، كونها رمزا للخداع والنفاق الاجتماعي.

تحكي المسرحية عن عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، وهم: الأب "نوح"، والأم "رضا"، والطفل "نادر"، المريض بمرض الإنفجاري النفسي المتقطع، ويواجه نوح هذا المشكلة بصدر رحب والأم لا ترضي بذلك، ويحتجز الطفل داخل صندوق زجاجي لأجل حل مشكلة الصريخ المستمر، لتحدث صراعات داخلية بين الأب والأم تصل لرفع قضية خلع ضد الزوج، وما يعقب ذلك من مشاحنات أكبر وادعاءات كاذبة أمام الناس وعبر السوشيال ميديا والجرائد، ليتحول المشهد إلى قضية رأي عام، وتريند، وفي ظل جهل الأب بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي يقف موقف الخاسر والظالم في القضية، ويصبح ضحية التريند، فالكل كسب من وراء قضيته أموالاً كثيرة وشهرة وفي النهاية يتم احتجاز الأب داخل الصندوق الزجاجي ويبقي وحيدا وسط مجتمع مريض بالأفكار السيئة وتأثير السوشيال ميديا.

يشارك في بطولة المسرحية الممثلون حسب أدوارهم "الأب نوح" محمد خروبه، "الأم رضا" نور عرفات، "الطفل نادر" ستيفن عماد، "فلوباتير" علي زعتر، "انستوزي" ساندرا ماجد، "الشاب" مارو إبراهيم، "المذيع" مصطفي وائل، "زوج1" بولا عايد، "زوجه1" ميرنا حكيم، "زوج 2" أحمد شعبان، "زوجه 2" فيرينا عطا، "عادل منصف" سعيد سمير، "د.ماهر" مروان عمرو، "د.عبد السميع" أشرف هاني، "د.نظير" شهد السعيد، "د.فايق" أحمد حمدي، "د. تيسير" بيشوي عياد، "د.جميلة" دميانه مجدي، استعراضات فيرينا عطا، بيشوي شريف، مريم عيد، يوستينا عزت، دميانة مجدي، بيشوي عياد، شهد السعيد، أحمد حمدي، سعيد سمير، أشرف هاني، إعداد موسيقي بيشوي حنا، إضاءة شادي نادر، ديكور كيرلس ناجي، ماكياج دميانة مجدي، استعراضات محمد بحيري، اكسسوارات وملابس ديفرام شنودة، إدارة خشبة كريم سمير، مساعد إخراج فيرينا عطا، تأليف أحمد محمد مراد، وإخراج شادي نادر.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.