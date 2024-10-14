تمريض أسيوط تنظم يوماً للتوظيف تحت عنوان"طريقك بعد التخرج"

نظمت كلية التمريض، بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين الموافق 14 من أكتوبر؛ يوماً للتوظيف تحت عنوان "طريقك بعد التخرج " لطلاب البكالوريوس، والامتياز؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتورة سماح محمد عبدالله عميد الكلية.

وأكد الدكتور المنشاوى؛ على أهمية توجيه الطلاب لسوق العمل، وتوجيه الدعوة لجهات التوظيف؛ انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الكلية لربط خريجيها بسوق العمل، مشيرًا إلى أن يوم التوظيف الذي نظمته كلية التمريض لطلاب البكالوريوس، والامتياز يهدف إلى التعرف على فرص العمل المتاحة، وأساسيات العمل، والقوانين المنظمة لممارسة مهنة التمريض.

شهد اليوم التوظيفي، حضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد شوكت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، وبمشاركة الدكتور محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومديرى مختلف مستشفيات محافظة أسيوط، وممثلى وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى، والخريجين، والطلاب.

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمود عبدالعليم؛ جهود كلية التمريض فى تخريج طلبة، وطالبات ذوى مهارات تمريضية عالية؛ تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه، مراعين في ذلك الأعراف، والتقاليد، والأسس، والمواثيق الأخلاقية لهذه المهنة العظيمة، منوهاً أن اليوم التوظيفى؛ يأتى تنفيذاً للمبادرة الرئاسية" بداية جديدة، لبناء الإنسان "، والتى ترتكز على تنمية الإنسان، وإعداد أجيال جديدة؛ قادرة على المشاركة فى عملية التنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة سماح محمد عبدالله؛ حرص إدارة الكلية، على تنظيم يوماً للتوظيف؛ لطلاب البكالوريوس والامتياز، للتعرف على كل ما هو جديد، ومواكبة التطورات الهائلة فى سوق العمل، داعيةً الطلبة، والطالبات؛ إلى تطوير أنفسهم، وتنمية مهاراتهم؛ لتمثيل اسم جامعة أسيوط، ومهنة التمريض بشكلٍ مشرف.

وأشاد الدكتور خالد عبدالعزيز؛ بأهمية مهنة التمريض فى تقديم خدماتها الطبية جنباً إلى جنب مع الطب، عن طريق القيام بخدمات علاجية؛ تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وبقائه، وعدم حدوث أي مضاعفات قد تنتج من أمراض، وإصابات.

وتضمن اليوم التوظيفى؛ عدداً من المحاضرات المهمة من خلال جلستين علميتين : تناولت الأولى؛ محاضرة حول : "المستقبل المهنى للتمريض" للدكتورة ناهد شوكت، "مهارات كتابة السيرة الذاتية" للدكتور محمد سليمان مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، "وكيفية البحث عن الوظيفة" للدكتورة مروة مصطفى نائب مدير مركز التطوير المهني، وتناولت الجلسة الثانية؛ محاضرة حول " أبحاث الدراسات العليا مابعد التخرج" للدكتور إكرام إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، "أخلاقيات مهنة التمريض" للدكتورة فاطمة رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، "منصة Linked In لوظائف التمريض" للدكتورة أسماء أبوبكر مدرس مساعد بقسم النساء والتوليد، "مهارات المقابلات الشخصية لمهنة التمريض" للدكتور إسلام صفوت مدرس مساعد بقسم الإدارة.