رئيس الرعاية العلاجية بالصحة يتفقد مستشفيات سوهاج

أجري اليوم الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان جولة تفقدية بمستشفيات محافظة سوهاج يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد عزت مدير التحكم الرئيسي بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة ،وذلك للوقوف علي الاحتياجات و المتطلبات وسبل دعم تلك المستشفيات وتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن

وتطوير الخدمات المقدمة و التوسع في استحداث اقسام جديدة بها لتكامل الخدمة المقدمة بتلك المستشفيات.

وإستهل " وجيه" والوفد المرافق له زيارته بتفقد مستشفى جهينة المركزي وكان في استقباله الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي حيث استعرض السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة الخدمات التي تقدمها المستشفي حالياً و القوة البشرية بها و التخصصات التي تحتاجها و المتطلبات اللازمة لرفع مستوي الخدمة وتكاملها .

ومن جانبه وجه " وجيه " بالتعاقد والاستعانة مع جميع التخصصات الطبية التي تحتاجها المستشفي لتؤدي الخدمة الطبية علي أكمل وجه مشدداً على رفع كفاءة الخدمات والأداء .



و تابع " وجيه" زيارته بتفقد مستشفى طهطا العام وكان في استقباله الدكتور وليد العرشي مدير إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد صابر عواجة مدير المستشفي حيث تفقد أقسام الإستقبال و الرعاية والحضانات كما تفقد قسم القسطرة القلبية والمقرر تشغيله خلال ايام.

وأشاد رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة بقسم القسطرة القلبية و ملحقاته

مؤكدا علي دعمه الكامل لجميع الجهود التي من شائنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

واختتم " وجيه " زيارته بتفقد مركز شطورة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل وذلك بعد رفع كفائته و تطويره بمساعدة المجتمع المدني وكان في استقباله لفيف من أهالي القرية معبرين عن بالغ سعادتهم بتلك الزيارة والتي وجه " وجيه" من خلالها وكيل وزارة الصحة بمراجعة الضوابط وآليات التشغل بالمركز ليكون قادر على تقديم الخدمات المنوطة به . معربا عن تقديره لأهالي القرية علي مجهودهم الملموس .

ومن جانبه ثمن " وجيه" المجهودات المبذولة للدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة . مقدما له الشكر والتقدير لما لاحظه من اختلاف بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك مستوي المستشفيات التي زارها والانضباط الملحوظ مقارنة بالزيارة السابقة .

مؤكداً علي دعمه الكامل لإستكمال التنمية الصحية وتطوير المستشفيات والخدمة لتليق بالمواطن السوهاجي.

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